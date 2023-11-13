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Гвардіола: Не програти Челсі на виїзді – це хороший результат

Гвардіола прокоментував нічию з Челсі
Сьогодні 20:40 234 0
Гвардіола: Не програти Челсі на виїзді – це хороший результат
Фото: Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Челсі

Джерело - ESPN.

Нічия Манчестер Сіті з Челсі (4:4) на Стемфорд Брідж хороший результат для "містян".

Про це розповів головний тренер команди Жузеп Гвардіола.

"Ми займаємо перше місце в АПЛ та кваліфікувалися в плей-оф Ліги чемпіонів, не збавили оберти в порівнянні з попереднім сезоном. Якщо ви очікуєте, що ми приїдемо сюди й виграємо 7:0, то ви помиляєтеся. Всі хочуть перемогти нас.

  Гвардіола: Челсі мав якість від Палмера та Мудрика

Ви кажете, що Челсі нічого втрачати, тому це нормально, якщо вони програють, адже Сіті – це фантастична команда. Але це ненормально. З тих пір, як я опинився в Англії, виїзні матчі проти Челсі завжди були непростими. Челсі – одна з найкращих команд за останні 25 років, тому приїхати сюди і не програти – це хороший результат", – сказав Гвардіола.

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