Гвардіола: Не програти Челсі на виїзді – це хороший результат

Нічия Манчестер Сіті з Челсі (4:4) на Стемфорд Брідж хороший результат для "містян".

Про це розповів головний тренер команди Жузеп Гвардіола.

"Ми займаємо перше місце в АПЛ та кваліфікувалися в плей-оф Ліги чемпіонів, не збавили оберти в порівнянні з попереднім сезоном. Якщо ви очікуєте, що ми приїдемо сюди й виграємо 7:0, то ви помиляєтеся. Всі хочуть перемогти нас.

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Ви кажете, що Челсі нічого втрачати, тому це нормально, якщо вони програють, адже Сіті – це фантастична команда. Але це ненормально. З тих пір, як я опинився в Англії, виїзні матчі проти Челсі завжди були непростими. Челсі – одна з найкращих команд за останні 25 років, тому приїхати сюди і не програти – це хороший результат", – сказав Гвардіола.