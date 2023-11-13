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Гвардіола: Челсі мав якість від Палмера та Мудрика

Гвардіола прокоментував 4:4 з Челсі
Сьогодні 09:45 222 0
Гвардіола: Челсі мав якість від Палмера та Мудрика
Фото - Getty Images
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - bbc.com.

Манчестер Сіті та Челсі зіграли фантастичний матч у 12 турі АПЛ.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Це була гарна реклама та цікава гра для Прем’єр-ліги. Обидві команди хотіли перемогти. Я й не очікував іншого, адже у Челсі фантастична команда та гравці.

І ми знаємо, що вони завжди добре грають проти фантастичної команди. Нам було важко контролювати гру, і вони мали якість від Коула Палмера та Михайла Мудрика. Гравцям, які вели м’яч і бігали, було важко контролювати гру – вони були агресивні.

Напружена гра, але справедливий результат. Я вітаю команду, ми йдемо на перерву, вийшовши в плей-оф Ліги чемпіонів. Повернемося після паузи на матчі збірних та підемо далі", - сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Челсі та Манчестер Сіті у шаленому матчі зіграли внічию.

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