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Тренер Евертона Дайч: Миколенко – гольова машина

Українець забив у другому турі АПЛ поспіль
Сьогодні 09:49 309 0
Тренер Евертона Дайч: Миколенко – гольова машина
#Евертон, #Крістал Пелес, #Віталій Миколенко, #Шон Дайч

Джерело - офіційний сайт Евертона.

Головний тренер Евертона Шон Дайч відзначив прогрес Віталія Миколенка.

Про це наставник розповів після перемоги над Крістал Пелесом (2:3).

"Я дуже радий цьому. Мико – гольова машина. Він ледь не оформив дубль, коли пробив у стійку. Він насолоджується футболом. Він адаптувався до того, що відбувається навколо, призвичаївся до команди і дуже добре працює", – сказав Дайч.

Раніше уболівальники Евертона визнали Миколенка найкращим гравцем матчу з Крістал Пелес.

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