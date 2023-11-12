Тренер Евертона Дайч: Миколенко – гольова машина

Джерело - офіційний сайт Евертона.
Головний тренер Евертона Шон Дайч відзначив прогрес Віталія Миколенка.
Про це наставник розповів після перемоги над Крістал Пелесом (2:3).
"Я дуже радий цьому. Мико – гольова машина. Він ледь не оформив дубль, коли пробив у стійку. Він насолоджується футболом. Він адаптувався до того, що відбувається навколо, призвичаївся до команди і дуже добре працює", – сказав Дайч.
Раніше уболівальники Евертона визнали Миколенка найкращим гравцем матчу з Крістал Пелес.
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