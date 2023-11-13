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Два лідера збірної Данії пропустять матчі національної команди через травми

Обидва гравці травмувалися в матчі з Лутона
Сьогодні 18:41 429 0
Два лідера збірної Данії пропустять матчі національної команди через травми
Фото: Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Расмус Гойлунд

Джерело - Sky Sports.

Нападник Расмус Гойлунд та півзахисник Крістіан Еріксен, які виступають за Манчестер Юнайтед та Данію, не допоможуть своїй національній команді у листопаді.

Про це повідомляє Sky Sports.

Причиною цього є травми, які гравці отримали у межах 12-го туру АПЛ проти Лутона (1:0). Еріксена замінили у першому таймі через травму коліна, а Гойлунда, який відчув м'язовий дискомфорт - у другому.

Через обидва данці не допоможуть своїй збірній у матчах відбору до Євро-2024 проти Словенії (17 листопада) та Північної Ірландії (20 листопада).

Напередодні захисник Манчестер Юнайтед Еванс отримав пошкодження.

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