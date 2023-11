Захисник Манчестер Юнайтед Еванс отримав пошкодження

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Джонні Еванс травмувався у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Копенгагена (3:4).

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Ромао.

35-річний гравець пішов з поля у першому таймі. У нього було діагностовано розтягнення стегна. Еванс пропустить декілька наступних тижнів.

Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно вийде на трансферний ринок з метою підписання ще одного центрального захисника.

🔴 Man United confirm Jonny Evans will be out of action for the next few weeks with injury.



The Northern Ireland defender suffered a thigh strain in the first half of UCL game with Copenhagen.



One more injury… and United expected to sign new CB in January. pic.twitter.com/HbyIYaVyT8