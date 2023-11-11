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Захисник Манчестер Юнайтед Еванс отримав пошкодження

У нього було діагностовано розтягнення стегна
Сьогодні 15:40 183 0
Захисник Манчестер Юнайтед Еванс отримав пошкодження
#Еванс, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Джонні Еванс травмувався у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Копенгагена (3:4).

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Ромао.

35-річний гравець пішов з поля у першому таймі. У нього було діагностовано розтягнення стегна. Еванс пропустить декілька наступних тижнів.

Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно вийде на трансферний ринок з метою підписання ще одного центрального захисника.

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