Захисник Манчестер Юнайтед Еванс отримав пошкодження

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Манчестер Юнайтед Джонні Еванс травмувався у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Копенгагена (3:4).
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Ромао.
35-річний гравець пішов з поля у першому таймі. У нього було діагностовано розтягнення стегна. Еванс пропустить декілька наступних тижнів.
Манчестер Юнайтед у зимове трансферне вікно вийде на трансферний ринок з метою підписання ще одного центрального захисника.
🔴 Man United confirm Jonny Evans will be out of action for the next few weeks with injury.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2023
The Northern Ireland defender suffered a thigh strain in the first half of UCL game with Copenhagen.
One more injury… and United expected to sign new CB in January. pic.twitter.com/HbyIYaVyT8
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