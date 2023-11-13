Інтер може підписати Довбика наступного літа

Інтера проявляє інтерес до українського форварда Жирони Артема Довбика.

Про це розповів журналіст Віктор Вацко.

"Я читав, що Атлетіко цікавиться Довбиком. Я не знаю щодо Атлетіко, але знаю точно за міланський Інтер. Вони давно стежать за Артемом, і ще влітку розглядали можливість його підписання. Але вони вибрали опцію не витрачати гроші й підписали Маркуса Тюрама вільним агентом, взяли в оренду в Болоньї Арнаутовича – форвардів приблизно одного формату з Довбиком.

Те, що Довбик у шорт-листі Інтера – я знаю точно. І що вони розглядають можливість його підписання наступного літа – у мене теж є така інформація. І для Довбика це теж виставка. Жирона – клуб, який не затримує в себе футболістів. Вони їх продають і за рахунок цього живуть", - сказав Вацко.