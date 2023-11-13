Спортдиректор Жирони: Довбик має для нас велике значення

Кіке Карсель розповів рпо трансфер Довбика

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Спортивний директор Жирони Кіке Карсель задоволений українським форвардом команди Артемом Довбиком.

Про це він розповів порталу TuttoMercatoWeb.

"Ми знали про Довбика багато років, коли він ще грав за Дніпро-1 у менш конкурентоспроможній і менш простежуваній лізі. За такими гравцями складніше спостерігати. Він уже тоді забивав багато голів.

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Ситуація, яку, на жаль, переживає Україна, сприяла угоді з ним, оскільки вона дозволила нам придбати гравця, який має для нас велике значення", - сказав Карсель.

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