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Спортдиректор Жирони: Довбик має для нас велике значення

Кіке Карсель розповів рпо трансфер Довбика
Сьогодні 17:01 231 0
Спортдиректор Жирони: Довбик має для нас велике значення
#Жирона, #Артем Довбик

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Спортивний директор Жирони Кіке Карсель задоволений українським форвардом команди Артемом Довбиком.

Про це він розповів порталу TuttoMercatoWeb.

"Ми знали про Довбика багато років, коли він ще грав за Дніпро-1 у менш конкурентоспроможній і менш простежуваній лізі. За такими гравцями складніше спостерігати. Він уже тоді забивав багато голів.

  Райо Вальєкано - Жирона 1:2: огляд матчу

Ситуація, яку, на жаль, переживає Україна, сприяла угоді з ним, оскільки вона дозволила нам придбати гравця, який має для нас велике значення", - сказав Карсель.

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