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Рух зіграє спаринг з Шахтарем

Матч відбудеться 20 листопада.
Сьогодні 14:58 245 0
Рух зіграє спаринг з Шахтарем
#Рух Львів, #Шахтар Донецьк

Джерело - Sport ua.

Під час жовтневої паузи в чемпіонаті УПЛ футболісти Руха знову зіграють контрольний матч з Шахтарем.

Про це повідомляє sport.ua.

Мат запланований на 20 листопада.

У цьому спарингу львів'янам не зможуть допомогти викликані до молодіжної збірної України Віталій Роман, Ілля Квасниця та Роман Дідик, а також травмований Денис Теслюк. А ось лідер нападу Юрій Климчук можливо встигне відновитися після пошкодження до протистояння з "гірниками".

Раніше Чорноморець вдома поступився Руху у 14 турі УПЛ.

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