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Чорноморець вдома поступився Рух у 14 турі УПЛ

Одесити зазнали першої домашньої поразки у сезоні
Сьогодні 18:57 154 0
Чорноморець вдома поступився Рух у 14 турі УПЛ
#Рух, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру української Прем’єр-Ліги одеський Чорноморець вдома програв Руху. 

У першому таймі матчу львівська команда забила двічі - одного разу у власні ворота. Після перерви Бадібанга вивів вперед одеситів. А на 69-ій хвилині матчу Гучек зіграв рукою у власному штрафному майданчику - вилучення і пенальті. Таллес зрівняв рахунок ударом з точки. А на 87-ій хвилині Плюмен створив шедевр - 3:2.

Чемпіонат України - УПЛ
14 тур, 12 листопада

Чорноморець - Рух 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Пастух, 1:1 - 29 Дідик (авт), 2:1 - 58 Бадібанга, 2:2 - 72 Таллес (пен), 2:3 - 87 Плюмен

Чорноморець: Варакута - Брагару, Гучек, Салюк, Єрмаков - Васильєв - Шпорн, Кузик - Штогрін, Авагімян (Хадіда 50), Бадібанга.

Рух: Герета - Роман, Дідик, Слюбик, Сич - Підгурський (Карабін 78) - Таллес (Руніч 89), Сапуга - Соломон, Пастух (Плюман 66), Квасниця (Притула, 90).

Попередження: Квасниця 22, Салюк 89, Руніч 90+4

Вилучення: Гучек 71

Раніше київське Динамо на виїзді переграло Кривбас у 14 турі УПЛ.

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