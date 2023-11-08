Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією

Матч Україна - Італія відбудеться 20 листопада

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної України назвав склад гравців, які викликані на матч відбору Євро-2024 проти Італії.

Склад збірної України на листопадовий збір:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (СК Дінпро-1 Дніпро), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв (Динамо Київ), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1 Дніпро);

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — Динамо Київ), Назарій Русин (Сандерленд, Англія).

Національна команда розпочне свій збір 13 листопада в польському Гданську. Там синьо-жовті тренуватимуться до 18 листопада включно, після чого вирушать до місця проведення вирішального матчу кваліфікації - міста Леверкузена.

Матч Україна - Італія відбудеться 20 листопада.

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