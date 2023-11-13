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Фабрегас очолив Комо

Сьогодні 13:55 193 0
Фабрегас очолив Комо
Фото - gettyimages
#Сеск Фабрегас

Джерело - comofootball.com.

Комо оголосив про відставку головного тренера команди Морено Лонго.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Тимчасовим виконувачем обов’язків головного тренера команди став Франсеск Фабрегас.

Лонго тренував команду з вересня 2022 року та допоміг їй уникнути вильоту, проте в клубі вирішили, що потрібні динамічні зміни.

36-річний Фабрегас проведе перше тренування 15 листопада, для нього це буде перший досвід роботи головним тренером першої команди. До цього Фабрегас тренував лише команду Комо U-19. У 9 матчах під його керівництвом молодіжна команда Комо здобула 3 перемоги, тричі зіграла внічию на тричі поступилася з загальним рахунком 13:14.

Протягом кар'єри Фабрегас виступав за Арсенал, Барселону, Челсі, Монако та Комо. На його рахунку 125 голів та 217 асистів у 739 матчах. 

Нагадаємо, влітку Фабрегас оголосив про завершення кар'єри.

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