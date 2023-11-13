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Мессі - найкращий гравець сезону в Інтер Маямі

Для аргентинця це був дебютний сезон у США.
Сьогодні 13:34 201 0
Мессі - найкращий гравець сезону в Інтер Маямі
#Інтер Маямі, #Ліонель Мессі

Джерело - intermiamicf.com.

Нападника Ліонеля Мессі визнано найкращим гравцем Інтер Маямі за підсумками сезону 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

36-річний аргентинець став гравцем американського клубу влітку цього року. Його контракт розрахований до кінця 2025 року.

Цього сезону Мессі провів 14 поєдинків, у яких забив 11 голів та віддав п'ять результативних передач. Мессі допоміг клубу здобути Кубок ліг.

Мессі також отримав дві індивідуальні нагороди за свої виступи, ставши найкращим гравцем Кубка ліг та найкращим бомбардиром, забивши вражаючі десять голів та віддавши чотири передачі у семи іграх турніру.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Мессі отримав восьмий Золотий м'яч.

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