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Пушич: Дніпро-1 забив майже з нічого

Маріно Пушич прокоментував поразку від Дніпра-1
Сьогодні 10:15 234 0
Пушич: Дніпро-1 забив майже з нічого
#Шахтар Донецьк, #Маріно Пушич

Джерело - Чемпіон.

Шахтар повинний був забивати більше голів у матчі проти Дніпра-1.

Про це розповів головний тренер "гірників" Маріно Пушич.

"Це болюча поразка. Як я сказав хлопцям у роздягальні, ми повинні були забити один, два, три, чотири голи. У другому таймі ми намагалися забити більше, але нам це не вдалося. Дуже важко грати, коли команда забиває майже з нічого. Вони забили гол майже з 25 метрів - це дуже болюче для нас.

Перший тайм ми провели дуже добре. Ми добре захищалися та створювали моменти. Але цього виявилося недостатньо для перемоги.

Сікан дуже добре працював протягом останніх двох тижнів. Мені здається, що він може грати ще краще.

Коли я випустив замість Ракицького та Коноплі Азарова та Гочолейшвілі, я хотів додати швидкості у гру на флангах. Ще дві заміни я зробив, щоб збільшити атакувальну спроможність нашої команди. Але цього всього було недостатньо.

Зараз буде пауза для матчів збірних. Через це у нас буде 3 вихідні. Також у нас буде товариська гра. Я хочу побачити футболістів, які мало грали", - сказав Пушич.

Нагадаємо, Дніпро-1 переміг Шахтар.

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