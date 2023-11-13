Пономарьов: Голи Чорноморця були нелогічними

Гравці Руху змогли показати характер у матчі 14 туру УПЛ проти Чорноморця.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Віталій Пономарьов.

"Рух задоволений перемогою, адже команда готувалась до серйозного матчу. Нам протистояв суперник, який грає у сучасний футбол. Наші гравці проявили характер, дякую їм за це. Зараз важливо перемагати у кожній грі, втім результат не повинен тиснути на молодь.

Ми завжди граємо в активний футбол і не будемо відходити від своїх принципів. У нас молода команда, яка зараз вчиться демонструвати якісну гру та діяти на полі з позиції сили, тиснути на свого суперника.

Практично у кожному матчі Рух має територіальну та ігрову перевагу. Втім у кількох попередніх матчах були незадовільні результати через те, що молодість футболістів інколи призводить до нестабільності. На жаль, вони повинні пройти через такі помилки, тільки тоді вони будуть прогресувати. Але я вдячний гравцям та сказав їм, що ми повинні грати у той футбол, який ми відпрацьовуємо на тренуваннях і тоді вони будуть розвиватись.

Після пропущеного голу у перерві я попросив хлопців, аби вони стійко сприйняли цю ситуацію, бо важливо, щоб вони не зламались психологічно. Голи Чорноморця були нелогічними і не витікали з контексту гри. Але ми далі гнули свою лінію – буде якісна гра, то прийде і результат", - відзначив Пономарьов.