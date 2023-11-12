СК Дніпро-1 на характері переміг Шахтар у 14 турі УПЛ

СК Дніпро-1 піднявся на перше місце у турнірній таблиці УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 14-го туру української Прем’єр-Ліги Шахтар поступився СК Дніпро-1.

Матч завершився з рахунком 3:1 на користь СК Дніпро-1. На старті зустрічі Сікан вивів вперед Шахтар. СК Дніпро-1 до перерви зрівняв рахунок. У другому таймі матчу голи Гуцуляка та Лєднєва забезпечили перемогу СК Дніпро-1.

Завдяки здобутій перемозі СК Дніпро-1 піднявся на перше місце у турнірній таблиці УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ

14 тур, 12 листопада

Шахтар - СК Дніпро-1 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 5 Сікан, 1:1 - 41 Сарапій, 1:2 - 51 Гуцуляк, 1:3 - 55 Лєднєв

Шахтар: Різник, Конопля (Гочолеішвілі 60), Бондар, Ракицький (Азаров 60), Матвієнко, Степаненко (Келсі 71), Зубков (Кащук 85), Судаков, Криськів, Невертон (Егіналду 71), Сікан

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко, Гуцуляк, Бабенко, Рубчинський, Лєднєв (Горбунов 87), Піхальонок (Кравець 90+3), Філіппов (Вітіньйо 74)

Попередження: Бондар 76 - Бабенко 61

Раніше київське Динамо на виїзді переграло Кривбас у 14 турі УПЛ.