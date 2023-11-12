Ващук: Я вболівав за Кривбас у матчі з Динамо

Колишній захисник Динамо та збірної України, а нині військовослужбовець НГУ, Владислав Ващук вболівав за Кривбас у матчі 14-го туру УПЛ з Динамо (0:2).

Про це заявив сам Ващук.

"Сьогодні насамперед вболіваю за Кривбас, а переживаю за Динамо. На мій погляд, червоною карткою суддя поламав. Це не те, що треба робити в такому матчі. Треба було дати трохи більше інтриги.

Я думаю, що м’яч рухався в напрямку від Ваната, я не розумію, яка тут червона картка. Судді потрібно було підійти до ВАР і подивитися самому", - сказав Ващук.