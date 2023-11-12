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Ступар: Червона картка Бескоровайного справедлива

Ступар прокоментував суперечливий епізод
Вчора 22:10 236 0
Ступар: Червона картка Бескоровайного справедлива
#Динамо Київ, #Кривбас

Джерело - УПЛ-ТБ.

Захисника Кривбасу Данила Бескоровайного справедливо вилучили у матчі 14-го туру УПЛ з Динамо (0:2).

Про це заявив ексарбітр ФІФА Мирослав Ступар.

"Вилучення Бескоровайного питань не викликає. Арбітр Козиряцький бачив цей момент добре. Було видно, що Ванат виходить один в один. Бескоровайний не навмисно це зробив, але підсік супернику ліву ногу супернику і той завалився. Тож червона справедлива", - сказав Ступар.

Нагадаємо на 12-й хвилині зустрічі з Динамо червону картку за фол останньої надії отримав Данило Бескоровайний. Цей момент викликав суперечки серед вболівальників.

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