Джерело - УПЛ-ТБ.
Захисника Кривбасу Данила Бескоровайного справедливо вилучили у матчі 14-го туру УПЛ з Динамо (0:2).
Про це заявив ексарбітр ФІФА Мирослав Ступар.
"Вилучення Бескоровайного питань не викликає. Арбітр Козиряцький бачив цей момент добре. Було видно, що Ванат виходить один в один. Бескоровайний не навмисно це зробив, але підсік супернику ліву ногу супернику і той завалився. Тож червона справедлива", - сказав Ступар.
Нагадаємо на 12-й хвилині зустрічі з Динамо червону картку за фол останньої надії отримав Данило Бескоровайний. Цей момент викликав суперечки серед вболівальників.