Захисника Кривбасу Данила Бескоровайного справедливо вилучили у матчі 14-го туру УПЛ з Динамо (0:2).

Про це заявив ексарбітр ФІФА Мирослав Ступар.

"Вилучення Бескоровайного питань не викликає. Арбітр Козиряцький бачив цей момент добре. Було видно, що Ванат виходить один в один. Бескоровайний не навмисно це зробив, але підсік супернику ліву ногу супернику і той завалився. Тож червона справедлива", - сказав Ступар.