Головне
СК Дніпро-1 на характері переміг Шахтар у 14 турі УПЛ
Сьогодні 20:51 465
Гол Коваленка приніс Емполі сенсаційну перемогу над Наполі: результати матчів Серії А
Сьогодні 21:05 690
Збірна України з фехтування виграла етап Кубка світу в Італії
Сьогодні 20:27 217
Збірна України програла Португалії у відборі на Євробаскет-2025
Сьогодні 20:12 221
Чорноморець вдома поступився Рух у 14 турі УПЛ
Сьогодні 18:57 281
Мілан може підписати Довбика
Сьогодні 17:54 434
Збірна України переграла Нідерланди у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг
Сьогодні 16:40 456
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу
Сьогодні 16:31 20019
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського
Сьогодні 16:17 37208
Коваленко забив переможний гол-красень у ворота Наполі
Сьогодні 16:17 895
Прямі трансляції

Лемпард може очолити клуб третьої англійської ліги

Колишнього тренера Челсі пов'язують з Оксфорд Юнайтед
Сьогодні 21:54 135 0
Лемпард може очолити клуб третьої англійської ліги
#Френк Лемпард

Джерело - sport.ua.

Колишній головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард може очолити клуб Оксфорд Юнайтед, який виступає у Лізі 1 (3-му за силою англійському дивізіоні).

Про це повідомляє британське видання The Sun.

Останнім місцем роботи легендарного півзахисника був Челсі. Після звільнення Грема Поттера його призначили тимчасовим тренером і дали контракт до кінця сезону 2022/23. Після його завершення Френк Лемпард досі не зумів знайти собі нову команду.

Другий період Лемпарда у Челсі був жахливим. У 11 матчах під його керівництвом сині здобули лише 1 перемогу, набираючи в середньому по 0.45 очка за матч.

Раніше повідомлялося, що Лемпард може очолити Рейнджерс.

Коментарі ()
Популярне зараз
Карпати - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 2077
Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського Ми продали гравців на 150 мільйонів. Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені Лобановського 37208
Кривбас - Динамо: де дивитися матч УПЛ Кривбас - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2949
Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ 42035
Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги 3708
Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу Історія дня. Як найкращого українського арбітра довічно відлучили від футболу 20019
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2529 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16374 2
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16848
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 32520
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 121740
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 45375