Лемпард може очолити клуб третьої англійської ліги

Колишнього тренера Челсі пов'язують з Оксфорд Юнайтед

Колишній головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард може очолити клуб Оксфорд Юнайтед, який виступає у Лізі 1 (3-му за силою англійському дивізіоні).

Про це повідомляє британське видання The Sun.

Останнім місцем роботи легендарного півзахисника був Челсі. Після звільнення Грема Поттера його призначили тимчасовим тренером і дали контракт до кінця сезону 2022/23. Після його завершення Френк Лемпард досі не зумів знайти собі нову команду.

Другий період Лемпарда у Челсі був жахливим. У 11 матчах під його керівництвом сині здобули лише 1 перемогу, набираючи в середньому по 0.45 очка за матч.

Раніше повідомлялося, що Лемпард може очолити Рейнджерс.