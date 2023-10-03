Стало відомо нове можливе місце роботи Лемпарда

Може змінити на посаді Майкла Біла

Френк Лемпард є одним із головних кандидатів на посаду головного тренера Рейнджерс.

Про це повідомляє telegraph.co.uk.

Грем Поттер відмовився тренувати шотландську команду.

Крім Лемпарда на посаду претендують головний тренер АЗ Паскаль Янсен, колишній тренер Монако Філліпп Клемен і колишній захисник клубу Кевін Мускат, який зараз тренує японський Йокогама Марінос.

Перш ніж прийняти пропозицію від Рейнджерс, Лемпард має бути впевненим у проєкті клубу, щоб не потрапити туди в складний час, як це було в Евертоні та Челсі.