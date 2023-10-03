Головне
Антверпен - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:12 1600
Вірт: Мене дивує футбол у виконанні Шахтаря
Сьогодні 19:41 157
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва
Сьогодні 14:51 2262
Арсенал Зінченка зіграє з Лансом, Реал - з Наполі в 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:49 859
Костюк переграла Жабер у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
Сьогодні 11:30 1151
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО
Сьогодні 07:55 6217
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Фулгем у 7 турі АПЛ
Вчора 23:56 819
Дніпро-1 мінімально здолав Металіст 1925 у 9 турі УПЛ
Вчора 18:54 863
Богачук проведе наступний бій наприкінці 2023 року
Вчора 16:59 417
Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів
Вчора 16:07 2137 1
Прямі трансляції

Стало відомо нове можливе місце роботи Лемпарда

Може змінити на посаді Майкла Біла
Сьогодні 20:11 178 0
Стало відомо нове можливе місце роботи Лемпарда
#Рейнджерс, #Френк Лемпард

Джерело - ua-football.com.

Френк Лемпард є одним із головних кандидатів на посаду головного тренера Рейнджерс. 

Про це повідомляє telegraph.co.uk.

Грем Поттер відмовився тренувати шотландську команду.

Крім Лемпарда на посаду претендують головний тренер АЗ Паскаль Янсен, колишній тренер Монако Філліпп Клемен і колишній захисник клубу Кевін Мускат, який зараз тренує японський Йокогама Марінос.

Перш ніж прийняти пропозицію від Рейнджерс, Лемпард має бути впевненим у проєкті клубу, щоб не потрапити туди в складний час, як це було в Евертоні та Челсі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 3725
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО 6217
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак 6670
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва 2262
Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана 1847 1
Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди 2780
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49417
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 55036
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11731 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 51848
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18277
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16925 6