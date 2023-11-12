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Віцепрезидент Кривбасу: Перший тайм проти Динамо імені однієї людини, і це не гравець

Сьогодні 16:11 229 0
Віцепрезидент Кривбасу: Перший тайм проти Динамо імені однієї людини, і це не гравець
#Динамо Київ, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

Віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін незадоволений роботою однієї людини у матчі з Динамо.

Про це заявив сам функціонер.

“Друзі, закінчився перший тайм матчу з Динамо. По сценарію в мене написано Емоції… Ну, які тут емоції? Хотілося б сказати, що перший тайм імені однієї людини, і це не гравець на полі

Можете писати про свої емоції та враження в коментарі, передавати привіт людям, завдяки яким Максим Козиряцький знову приїхав у Кривий Ріг”, - сказав Гагарін.

Відзначимо, що з 12 хвилини криворіжці грали у меншості. Арбітр вилучив капітана Кривбасу Безскоровайного за фол останньої надії. Матч завершився перемогою киян (2:0).

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