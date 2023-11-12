Віцепрезидент Кривбасу: Перший тайм проти Динамо імені однієї людини, і це не гравець

Віцепрезидент Кривбасу Артем Гагарін незадоволений роботою однієї людини у матчі з Динамо.

Про це заявив сам функціонер.

“Друзі, закінчився перший тайм матчу з Динамо. По сценарію в мене написано Емоції… Ну, які тут емоції? Хотілося б сказати, що перший тайм імені однієї людини, і це не гравець на полі

Можете писати про свої емоції та враження в коментарі, передавати привіт людям, завдяки яким Максим Козиряцький знову приїхав у Кривий Ріг”, - сказав Гагарін.