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Перес: Останні дії Ла-Ліги спрямовані на атаку особистих активів Реала

Сьогодні 12:50 171 0
Перес: Останні дії Ла-Ліги спрямовані на атаку особистих активів Реала
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Флорентіно Перес

Джерело - Marca.

Керівництво Ла-Ліги всіляко намагається ускладнити життя Реала.

Про це заяв президент мадридців Флорентіно Перес.

"Останні дії Ла Ліги спрямовані на атаку особистих активів Реала. Ми, 100 тисяч членів клубу, страждаємо. Вони спробували всі методи – позбавили нас 11% наших прав на аудіовізуальні матеріали, потім змінили регламент, щоб відстороняти президентів. Національна аудієнція вже визнала ці санкції незаконними.

  Президент Реала Перес: Суперліга необхідна як ніколи

Вони осмілилися забрати у нас наші гроші, тому що думають, що ми не вважаємо ці гроші своїми. І ось я прийшов сказати вам (звертається до сосьос – офіційних членів клубу), що ці гроші – ваші. Вони належать кожному з вас. Я наполягаю на тому, щоб сосьос мали більше можливостей для захисту Реал", – сказав Перес.

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