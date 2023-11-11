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Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано, Реал з Луніним розгромив Валенсію Яремчука: результати 13 туру Ла-Ліги

Результати 13 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 935 0
Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано, Реал з Луніним розгромив Валенсію Яремчука: результати 13 туру Ла-Ліги
Фото - Getty Images
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 13 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

13 тур, 11 листопада

Райо Вальєкано - Жирона 1:2 (1:1)

Голи: 1:1 - 5 Гарсія, 1:1 - 42 Довбик, 1:2 - 65 Савіо

Український нападник Жирони Артем Довбик відзначився голом після пасу Віктора Циганкова. Український дует був замінений на 78-й хвилині гри.

Альмерія - Реал Сосьєдад 1:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 62 Оярсабаль, 1:1 - 76 Аррібас, 1:2 -90+1 Фернандес (пен), 1:3 - 90+5 Субіменді

Гранада - Хетафе 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 2 Майораль, 1:1 - 45+4 Вільяр

Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 70 Молейро, 1:1 - 74 Будімір

Реал Мадрид - Валенсія 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Карвахаль, 2:0 - 42 Вінісіус, 3:0 - 49 Вінісіус, 4:0 - 50 Родріго, 5:0 - 84 Родріго, 5:1 - 88 Дуро

Український голкіпер Реала Андрій Трубін відіграв повний матчі. Водночас нападник Валенсії Роман Яремчук вийшов на 70-й хвилині гри.

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