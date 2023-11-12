Уболівальники Евертона визнали Миколенка найкращим гравцем матчу з Крістал Пелес

Джерело - Чемпіон.
Уболівальники Евертона визнали захисника команди Віталія Миколенка найкращим гравцем матчу 12-го туру АПЛ проти Крістал Пелес (3:2).
Про це повідомляє пресслужба "ірисок".
Українець відкрив рахунок вже на 54-й секунді матчу. Це найшвидший гол сезону в АПЛ.
Outstanding. https://t.co/0G2yfUmUtb pic.twitter.com/iI30w6SRge— Everton (@Everton) November 11, 2023
Повідомлялося, що Миколенко - найкращий гравець Евертона у матчі з Крістал Пелес за версією WhoScored.
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