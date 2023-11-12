Головне
Евертон з голом Миколенка обіграв Крістал Пелес, Арсенал з голом Зінченка розібрався з Бернлі: результати 12 туру АПЛ
Вчора 21:37 1352
Перейра нокаутував Прохазку у поєдинку за вакантний титул UFC
Сьогодні 08:37 163
Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано, Реал з Луніним розгромив Валенсію Яремчука: результати 13 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 1355 1
Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ
Вчора 22:41 13897
Олександрія перемогла Верес у 14 турі УПЛ
Вчора 18:57 444
Полісся дотиснуло Металіст 1925 у 14 турі УПЛ
Вчора 18:28 521
Ворскла переграла Оболонь у 14 турі УПЛ
Вчора 18:15 354
Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ
Вчора 17:40 4074
Український дует знову запалює: Довбик забив гол за Жирону з передачі Циганкова
Вчора 16:08 1743
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Вчора 12:26 19185
Прямі трансляції

Уболівальники Евертона визнали Миколенка найкращим гравцем матчу з Крістал Пелес

Українець відкрив рахунок вже на 54-й секунді матчу
Сьогодні 08:48 416 0
Уболівальники Евертона визнали Миколенка найкращим гравцем матчу з Крістал Пелес
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Уболівальники Евертона визнали захисника команди Віталія Миколенка найкращим гравцем матчу 12-го туру АПЛ проти Крістал Пелес (3:2).

Про це повідомляє пресслужба "ірисок".

Українець відкрив рахунок вже на 54-й секунді матчу. Це найшвидший гол сезону в АПЛ.

Повідомлялося, що Миколенко - найкращий гравець Евертона у матчі з Крістал Пелес за версією WhoScored.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 19185
Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ 13897
Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ 4074
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 141932
Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги 2298
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 11030
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 329719 9
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 44221
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10575
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84819 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 81847
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109572 4