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Миколенко - найкращий гравець Евертона у матчі з Крістал Пелес

Стала відома оцінка Віталія Миколенка за матч з Крістал Пелес
Вчора 22:07 445 0
Миколенко - найкращий гравець Евертона у матчі з Крістал Пелес
#Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - whoscored.com.

У 12 турі АПЛ Евертон на виїзді обіграв Крістал Пелес з рахунком 3:2.

Статичний портал WhoScored поставив українському захиснику Евертона Віталію Миколенко оцінку 7,8 бала. 

Миколенко відіграв увесь матч та відзначився найшвидшим голом сезону. Окрім забитого гола в активі Миколенка влучання в каркас воріт, одна успішна спроба дриблінгу (1/1), одна виграна верхова дуель (1/1), а також три успішних підкати (3/4). На 90+7-й хвилині Віталій отримав жовту картку.

Найвищу оцінку отримав лише півзахисник Крістал Пелес Джефферсон Лерма (8.1).

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