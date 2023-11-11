Миколенко - найкращий гравець Евертона у матчі з Крістал Пелес

Стала відома оцінка Віталія Миколенка за матч з Крістал Пелес

У 12 турі АПЛ Евертон на виїзді обіграв Крістал Пелес з рахунком 3:2.

Статичний портал WhoScored поставив українському захиснику Евертона Віталію Миколенко оцінку 7,8 бала.

Миколенко відіграв увесь матч та відзначився найшвидшим голом сезону. Окрім забитого гола в активі Миколенка влучання в каркас воріт, одна успішна спроба дриблінгу (1/1), одна виграна верхова дуель (1/1), а також три успішних підкати (3/4). На 90+7-й хвилині Віталій отримав жовту картку.

Найвищу оцінку отримав лише півзахисник Крістал Пелес Джефферсон Лерма (8.1).