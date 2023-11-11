Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано: результати 13 туру Ла-Ліги

Результати 13 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 13 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

13 тур, 11 листопада

Райо Вальєкано - Жирона 1:2 (1:1)

Голи: 1:1 - 5 Гарсія, 1:1 - 42 Довбик, 1:2 - 65 Савіо

Український нападник Жирони Артем Довбик відзначився голом після пасу Віктора Циганкова. Український дует був замінений на 78-й хвилині гри.

Сьогодні відбудеться ще чотири матчі:

17:15 Альмерія - Реал Сосьєдад

19:30 Гранада - Хетафе

19:30 Осасуна - Лас-Пальмас

22:00 Реал Мадрид - Валенсія

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