Головне
Суд продовжив Шуфричу строк тримання під вартою до 15 грудня
Вчора 14:30 600 1
Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано: результати 13 туру Ла-Ліги
Сьогодні 16:58 227
Український дует знову запалює: Довбик забив гол за Жирону з передачі Циганкова
Сьогодні 16:08 767
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 12:26 18977
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 12:05 141015
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського
Сьогодні 11:46 10792
Лунін може продовжити кар'єру в Бундеслізі
Сьогодні 10:50 482
Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги
Сьогодні 10:14 2039 1
Харлан поступилася у фіналі етапу Кубка світу в Алжирі
Вчора 20:08 1548
Колос переграв Минай у 14 турі УПЛ
Вчора 19:04 446
Прямі трансляції

Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано: результати 13 туру Ла-Ліги

Результати 13 туру Ла-Ліги
Сьогодні 16:58 227 0
Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано: результати 13 туру Ла-Ліги
Фото - Getty Images
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 13 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

13 тур, 11 листопада

Райо Вальєкано - Жирона 1:2 (1:1)

Голи: 1:1 - 5 Гарсія, 1:1 - 42 Довбик, 1:2 - 65 Савіо

Український нападник Жирони Артем Довбик відзначився голом після пасу Віктора Циганкова. Український дует був замінений на 78-й хвилині гри.

Сьогодні відбудеться ще чотири матчі:

17:15 Альмерія - Реал Сосьєдад

19:30 Гранада - Хетафе

19:30 Осасуна - Лас-Пальмас

22:00 Реал Мадрид - Валенсія

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18977
Харлан поступилася у фіналі етапу Кубка світу в Алжирі Харлан поступилася у фіналі етапу Кубка світу в Алжирі 1548
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 141015
Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги 2039 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 42359
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 10792
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42731 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 81826
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 87148
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 43145 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25447 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51182 2