Жирона з голом Довбика переграла Райо Вальєкано: результати 13 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 13 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
13 тур, 11 листопада
Райо Вальєкано - Жирона 1:2 (1:1)
Голи: 1:1 - 5 Гарсія, 1:1 - 42 Довбик, 1:2 - 65 Савіо
Український нападник Жирони Артем Довбик відзначився голом після пасу Віктора Циганкова. Український дует був замінений на 78-й хвилині гри.
Сьогодні відбудеться ще чотири матчі:
17:15 Альмерія - Реал Сосьєдад
19:30 Гранада - Хетафе
19:30 Осасуна - Лас-Пальмас
22:00 Реал Мадрид - Валенсія
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