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Голова скаутського відділу Реала продовжує робити ставку на Луніна

У Луніна завершується контракт влітку 2024 року
Сьогодні 08:43 268 0
Голова скаутського відділу Реала продовжує робити ставку на Луніна
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - Relevo.

Стосунки голкіпера Реала Андрія Луніна та тренера воротарів мадридського клубу Луїса Льопіса протягом останніх років не були ідеальними.

Про це повідомляє Relevo.

Саме Льопіс після конфлікту з Луніним влітку рекомендував підписати Кепу, коли травмувався Тібо Куртуа. Однак Лунін не припиняє працювати та завжди цінує допомогу Льопіса.

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У мадридському клубі є людина, яка зажди довіряла та продовжує довіряти українцю - голова скаутського відділу Хуні Калафат, він є шанувальником гри Луніна.

Саме Калафат запропонував підписати Луніна з Зорі, він продовжує робити ставку нього, попри рішення тренерського штабу Карло Анчелотті підписати Кепу після травми Куртуа.

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