Збірна Італії оголосила заявку на матчі проти України та Північної Македонії

Матч Україна - Італія відбудеться 20 листопада

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб збірної Італії оголосив список викликаних гравців на матчі кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії (17 листопада) та України (20 листопада).

Склад збірної Італії на листопадовий збір:

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет (Наполі), Іван Проведель (Лаціо), Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем);

Захисники: Франческо Ачербі (Інтер), Алессандро Бастоні (Інтер), Алессандро Буонджорно (Торіно), Маттео Дарміан (Інтер), Джованні Ді Лоренцо (Наполі), Федеріко Дімарко (Інтер), Федеріко Гатті (Ювентус) Рафаель Толой (Аталанта), Давіде Калабрія (Мілан), Андреа Камбіасо (Ювентус);

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Джакомо Бонавентура (Фіорентина), Браян Крістанте (Рома), Давіде Фраттезі (Інтер), Мануель Локателлі (Ювентус), Андреа Колпані (Монца), Жоржиньйо (Арсенал);

Нападники: Доменіко Берарді (Сассуоло), Федеріко К‘єза (Ювентус), Мойзе Кін (Ювентус), Джакомо Распадорі (Наполі), Джанлука Скамакка (Аталанта), Ніколо Дзаніоло (Астон Вілла), Стефан Ель-Шаараві (Рома), Маттео Політано (Наполі).

Нагадаємо, Ребров визначився із заявкою збірної України на матч з Італією.