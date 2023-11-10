Бартулович підтвердив відхід Кривенцова із Зорі

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Зорі Валерій Кривенцов залишить свою посаду.
Про це розповів тренер луганців Младен Бартулович.
"Знаю, що я відповідатиму за підготовку тільки до матчу з черкащанами. Оскільки після змін на тренерському містку пройшло ще дуже мало часу, тому й конкретики, що буде після поєдинку з ЛНЗ, немає.
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З цієї ж причини поки не можу сказати, хто допомагатиме мені в недільному поєдинку. Можливо, якась інформація з цього приводу з'явиться завтра. Команда вже прибула до Львова й в суботу проведе тренування", – сказав Бартулович.
Офіційно клуб про відставку Кривенцова ще не повідомляв.
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