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Бартулович підтвердив відхід Кривенцова із Зорі

У Зорі зміниться головний тренер.
Сьогодні 22:10 199 0
Бартулович підтвердив відхід Кривенцова із Зорі
#Младен Бартулович, #Валерій Кривенцов, #Зоря Луганськ

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Зорі Валерій Кривенцов залишить свою посаду.

Про це розповів тренер луганців Младен Бартулович.

"Знаю, що я відповідатиму за підготовку тільки до матчу з черкащанами. Оскільки після змін на тренерському містку пройшло ще дуже мало часу, тому й конкретики, що буде після поєдинку з ЛНЗ, немає.

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З цієї ж причини поки не можу сказати, хто допомагатиме мені в недільному поєдинку. Можливо, якась інформація з цього приводу з'явиться завтра. Команда вже прибула до Львова й в суботу проведе тренування", – сказав Бартулович.

Офіційно клуб про відставку Кривенцова ще не повідомляв. 

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