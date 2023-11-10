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Ребров оцінив призначення Шовковського наставником Динамо

Сергій Ребров прокоментував призначення Олександра Шовковського виконувачем обов'язків головного тренера Динамо
Сьогодні 20:44 229 0
Ребров оцінив призначення Шовковського наставником Динамо
#Динамо Київ, #Сергій Ребров, #Олександр Шовковський

Джерело - Чемпіон.

Наставник Динамо Олександр Шовковський отримав шанс проявити себе як тренера.

Про це розповів головний тренер збірної України Сергій Ребров.

"Будь-який тренер Динамо – це дуже важливий крок. Бажаю Олександру лише успіхів та повернути Динамо на той рівень, на якому воно було.

Чи закріпиться Шовковський на чолі Динамо? Це все залежить від нього. Я теж так починав. Треба почати – а далі подивимось", – сказав Ребров.

Нагадаємо, Шовковський замінив Луческу на посаді головного тренера Динамо.

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