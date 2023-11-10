Ребров оцінив призначення Шовковського наставником Динамо

Наставник Динамо Олександр Шовковський отримав шанс проявити себе як тренера.

Про це розповів головний тренер збірної України Сергій Ребров.

"Будь-який тренер Динамо – це дуже важливий крок. Бажаю Олександру лише успіхів та повернути Динамо на той рівень, на якому воно було.

Чи закріпиться Шовковський на чолі Динамо? Це все залежить від нього. Я теж так починав. Треба почати – а далі подивимось", – сказав Ребров.