Реал підтвердив травму Кепи

Джерело - realmadrid.com.
Воротар Реала Кепа Аррісабалага отримав м'язову травму правого стегна.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.
Про терміни відновлення не вказується.
Кепа мав зіграти у матчі проти Браги у Лізі чемпіонів, що відбувся 8 листопада, але під час розминки перед поєдинком отримав травму. Аррісабалагу замінив Лунін: українець зіграв вперше за два з половиною місяці та відзначився відбитим пенальті.
Реал наступну гру проведе у суботу, 11 листопада, проти Валенсії Романа Яремчука. Ймовірно, Андрій Лунін розпочне матч у старті.