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Реал підтвердив травму Кепи

Реал підтвердив травму Кепи
Сьогодні 18:58 225 0
Реал підтвердив травму Кепи
#Аррісабалага, #Реал Мадрид

Джерело - realmadrid.com.

Воротар Реала Кепа Аррісабалага отримав м'язову травму правого стегна.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Про терміни відновлення не вказується.

Кепа мав зіграти у матчі проти Браги у Лізі чемпіонів, що відбувся 8 листопада, але під час розминки перед поєдинком отримав травму. Аррісабалагу замінив Лунін: українець зіграв вперше за два з половиною місяці та відзначився відбитим пенальті.

Реал наступну гру проведе у суботу, 11 листопада, проти Валенсії Романа Яремчука. Ймовірно, Андрій Лунін розпочне матч у старті. 

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