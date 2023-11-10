Реал підтвердив травму Кепи

Воротар Реала Кепа Аррісабалага отримав м'язову травму правого стегна.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Про терміни відновлення не вказується.

Кепа мав зіграти у матчі проти Браги у Лізі чемпіонів, що відбувся 8 листопада, але під час розминки перед поєдинком отримав травму. Аррісабалагу замінив Лунін: українець зіграв вперше за два з половиною місяці та відзначився відбитим пенальті.

Реал наступну гру проведе у суботу, 11 листопада, проти Валенсії Романа Яремчука. Ймовірно, Андрій Лунін розпочне матч у старті.