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Лунін відбив пенальті на старті матчу Реала в Лізі чемпіонів

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Сьогодні 22:28 Андрій Дунець 1029 0
Лунін відбив пенальті на старті матчу Реала в Лізі чемпіонів
#Андрій Лунін, #Брага, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін не дозволив Бразі забити у ворота мадридського Реала на початку матчу 4-го туру Ліги чемпіонів.

На 6-й хвилині український воротар упевнено впорався з пенальті у виконанні Альваро Джало.

Відео

Нагадаємо, Лунін з'явився у стартовому складі на цю гру несподівано - замінивши основного голкіпера команди Кепу Аррісабалагу, який травмувався на передматчевому тренуванні.

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