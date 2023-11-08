Лунін відбив пенальті на старті матчу Реала в Лізі чемпіонів

Дуже жвавий початок гри на Бернабеу!

Джерело - Чемпіон.

Андрій Лунін не дозволив Бразі забити у ворота мадридського Реала на початку матчу 4-го туру Ліги чемпіонів.

На 6-й хвилині український воротар упевнено впорався з пенальті у виконанні Альваро Джало.

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Нагадаємо, Лунін з'явився у стартовому складі на цю гру несподівано - замінивши основного голкіпера команди Кепу Аррісабалагу, який травмувався на передматчевому тренуванні.

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