Постекоглу - найкращий тренер жовтня в АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Англійська Прем'єр-ліга назвала Анге Постекоглу із Тоттенгема найкращим тренером жовтня.
Про це йдеться на офіційному сайті ліги.
Лондонці виграли всі три матчі АПЛ у жовтні: проти Лутона (1:0), Фулгема (2:0) і Крістал Пелас (2:1). Та трималися на чолі таблиці до 11-го туру, коли їх випередили чинні чемпіони з Манчестер Сіті.
Відзначимо, що Постекоглу — перший тренер, що виграв три перші нагороди тренеру місяця після свого дебюту в АПЛ.
Ange Postecoglou joins a very exclusive club 🤝#PLAwards | @BarclaysFooty pic.twitter.com/SePYC6FOVK— Premier League (@premierleague) November 10, 2023
Нагадаємо, Салах — гравець жовтня в АПЛ.