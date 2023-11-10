Головне
Суд продовжив Шуфричу строк тримання під вартою до 15 грудня
Сьогодні 14:30 252
Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги за один матч
Сьогодні 17:48 182
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ
Сьогодні 17:45 41112
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів
Сьогодні 16:00 18577
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Сьогодні 15:08 86296
Луческу: Я ніколи не повернусь працювати до росії, росія – це тероризм, смерть та біль
Сьогодні 14:35 496
На Закарпатті виготовляли форму для збірної росії
Сьогодні 14:12 383
Луческу: Сподіваюся, скоро росія повернеться в Європу, спілкуюся з Тимощуком
Сьогодні 13:45 387
Луческу - про повернення у росію: Я поважаю усі країни
Сьогодні 12:53 476
Суд залишив Коломойського під вартою
Сьогодні 11:52 327
Прямі трансляції

Постекоглу - найкращий тренер жовтня в АПЛ

Постекоглу отримав третю відзнаку тренера місяця в АПЛ
Сьогодні 18:25 134 0
Постекоглу - найкращий тренер жовтня в АПЛ
Фото - Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Тоттенгем, #Анге Постекоглу

Джерело - Чемпіон.

Англійська Прем'єр-ліга назвала Анге Постекоглу із Тоттенгема найкращим тренером жовтня.

Про це йдеться на офіційному сайті ліги.

Лондонці виграли всі три матчі АПЛ у жовтні: проти Лутона (1:0), Фулгема (2:0) і Крістал Пелас (2:1). Та трималися на чолі таблиці до 11-го туру, коли їх випередили чинні чемпіони з Манчестер Сіті.

Відзначимо, що Постекоглу — перший тренер, що виграв три перші нагороди тренеру місяця після свого дебюту в АПЛ.

Нагадаємо, Салах — гравець жовтня в АПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зоря - Маккабі - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій Зоря - Маккабі - онлайн-трансляція LIVE матчу Ліги конференцій 1488
Зоря поступилась Маккабі у 4 турі Ліги конференцій Зоря поступилась Маккабі у 4 турі Ліги конференцій 1365
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 86296
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 63536
Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів Афери великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів 18577
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 41112
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16335 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109551 4
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3227
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36646
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20636 7
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 25434 1