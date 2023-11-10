Постекоглу - найкращий тренер жовтня в АПЛ

Постекоглу отримав третю відзнаку тренера місяця в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Англійська Прем'єр-ліга назвала Анге Постекоглу із Тоттенгема найкращим тренером жовтня.

Про це йдеться на офіційному сайті ліги.

Лондонці виграли всі три матчі АПЛ у жовтні: проти Лутона (1:0), Фулгема (2:0) і Крістал Пелас (2:1). Та трималися на чолі таблиці до 11-го туру, коли їх випередили чинні чемпіони з Манчестер Сіті.

Відзначимо, що Постекоглу — перший тренер, що виграв три перші нагороди тренеру місяця після свого дебюту в АПЛ.

Нагадаємо, Салах — гравець жовтня в АПЛ.