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Ліверпуль не відпустить Салаха у січні 2024 року

Клубу байдуже, якого розміру будуть пропозиції
Сьогодні 18:11 173 0
Ліверпуль не відпустить Салаха у січні 2024 року
Фото Getty Images
#Ліверпуль, #Мохаммед Салах

Джерело - sport.ua.

Англійський Ліверпуль не відпустить єгипетського нападника Мохамеда Салаха у січні 2024 року.

Про це повідомляє Football Insider.

31-річним футболістом цікавляться клуби Саудівської Аравії, які намагалися його придбати ще влітку 2023 року. Тоді вони пропонували за єгиптянина понад 150 мільйонів британських фунтів. Ліверпулю байдуже, скільки запропонують саудити взимку, адже вони планують зберегти Мохамеда до кінця сезону 2023/24.

В цій кампанії Мохемед Салах провів 13 матчів за Ліверпуль, відзначившись 10 забитими м'ячами та 4 гольовими передачами. В середньому єгиптянин витрачає 68 хвилин на результативну дію у цьому сезоні.

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