Меддісон пропустить матчі Англії з Мальтою та Північною Македонією через травму

Джерело - офіційний сайт Тоттенгема.
Півзахисник Тоттенгема та збірної Англії Джеймс Меддісон не допоможе своїй національній команді у вирішальних матчах кваліфікації Євро-2024.
Про це повідомляє пресслужба "шпор".
Причиною цього є травма 26-річного гравця, яку він отримав у матчі 11-го туру АПЛ проти Челсі (1:4).
У Меддісона було діагностовано ушкодження гомілкостопу.
Меддісон пропустить матчі з Мальтою (17 листопада) та з Північною Македонією (20 листопада).
Він залишиться у розташуванні Тоттенгема, де проходитиме процес відновлення.
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