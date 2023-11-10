Меддісон пропустить матчі Англії з Мальтою та Північною Македонією через травму

У Меддісона було діагностовано ушкодження гомілкостопу

Джерело - офіційний сайт Тоттенгема.

Півзахисник Тоттенгема та збірної Англії Джеймс Меддісон не допоможе своїй національній команді у вирішальних матчах кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Причиною цього є травма 26-річного гравця, яку він отримав у матчі 11-го туру АПЛ проти Челсі (1:4).

У Меддісона було діагностовано ушкодження гомілкостопу.

Меддісон пропустить матчі з Мальтою (17 листопада) та з Північною Македонією (20 листопада).

Він залишиться у розташуванні Тоттенгема, де проходитиме процес відновлення.

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