Челсі з Мудриком розгромив Тоттенгем в 11 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 11-го туру АПЛ Челсі на виїзді обіграв Тоттенгем.
Матч завершився з рахунком 4:1.
Відзначимо, що Тоттенгем дограв матч вдев'ятьох - на 33-й хвилині пряму червону картку отримав Ромеро, а на 55 арбітр за другу жовту картку вилучив Ієнома Удогі.
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов на 58-й хвилині гри.
Чемпіонат Англії - АПЛ
11 тур, 06 листопада
Тоттенгем - Челсі 1:4 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Кулусевскі, 1:1 - 35 Палмер (пен), 1:2 - 75 Джексон, 1:3 - 90+4 Джексон, 1:4 - 90+8 Джексон
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