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Челсі з Мудриком розгромив Тоттенгем в 11 турі АПЛ

Тоттенгем дограв матч вдев'ятьох
Сьогодні 00:10 324 0
Челсі з Мудриком розгромив Тоттенгем в 11 турі АПЛ
Фото - Getty Images
#Тоттенгем, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру АПЛ Челсі на виїзді обіграв Тоттенгем.

Матч завершився з рахунком 4:1.

Відзначимо, що Тоттенгем дограв матч вдев'ятьох - на 33-й хвилині пряму червону картку отримав Ромеро, а на 55 арбітр за другу жовту картку вилучив Ієнома Удогі.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов на 58-й хвилині гри.

Чемпіонат Англії - АПЛ

11 тур, 06 листопада

Тоттенгем - Челсі 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Кулусевскі, 1:1 - 35 Палмер (пен), 1:2 - 75 Джексон, 1:3 - 90+4 Джексон, 1:4 - 90+8 Джексон

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