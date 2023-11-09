Лунін та Гочолейшвілі увійшли у команду тижня Ліги чемпіонів за версією УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін та грузинський захисник Шахтаря Гіоргі Гочолейшвілі увійшли до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Команда сформована на основі показників у Fantasy Ліги чемпіонів.

Андрій Лунін вийшов у стартовому складі Реала та на 6-й хвилині гри відбив пенальті.

Гіоргі Гочолейшвілі віддав гольову передачу в матчі Шахтар - Барселона (1:0).

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