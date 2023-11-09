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У Барселоні визначились із майбутнім Хаві

Хаві залишиться головним тренером Барселони
Сьогодні 20:44 349 0
У Барселоні визначились із майбутнім Хаві
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Хаві залишиться головним тренером Барселони, попри невдачі в останніх матчах.

Про це повідомляє ESPN.

Керівництво клубу повністю довіряє цьому 43-річному фахівцю і не вважає за доречне розмовляти про його майбутнє, враховуючи його досягнення в стані "синьо-гранатових".

Боси вважають, що співпраця з Хаві буде довгостроковою, і поточні труднощі не ставлять під сумнів майбутнє проєкту.

Нагадаємо, в останньому матчі Барселона поступилася на виїзді Шахтарю (0:1) у рамках Ліги чемпіонів.

Раніше Хаві провів тривалу розмову з гравцями після поразки від Шахтаря.

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