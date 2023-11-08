Хаві провів тривалу розмову з гравцями після поразки від Шахтаря

Хаві незадоволений грою з Шахтарем

Головний тренер Барселони Хаві провів розмову зі своїми гравцями після поразки від Шахтаря (0:1) у рамках Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє видання As.

Іспанський фахівець спілкувався з футболістами близько 45 хвилин, говорячи про самовіддачу, після чого дав слово своїм підопічним.

Свою думку та бачення висловили Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Роберт Левандовські та Ілкай Гюндоган. Розмова відбувалася у позитивному ключі, ніхто ні з ким не з'ясовував стосунки.

Завершилася дана розмова тим, що всі учасники дійшли загального висновку щодо покращення якості гри, а також взяли одне в одного слово, що подібне не повториться.

Нагадаємо, Шахтар здобув історичну перемогу над Барселоною у 4 турі Ліги чемпіонів.