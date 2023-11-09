Де Хеа може повернутися у Ла-Лігу

Де Хеа шукає новий клуб

Бетіс може під час січневого трансферного вікна підписати Давида Де Хеа.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Голкіпер Бетіса Руй Сілва незадоволений тим, що в нинішньому сезоні йому доводиться ділити ігровий час із Клаудіо Браво, і може вимагати трансфер у січні. Якщо це станеться, пріоритетною кандидатурою для Бетіса на заміну 29-річному португальцю буде саме Де Хеа.

33-річний іспанець залишається вільним агентом із липня поточного року, коли закінчився його контракт із Манчестер Юнайтед.