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Де Хеа може повернутися у Ла-Лігу

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Де Хеа може повернутися у Ла-Лігу
#Де Хеа, #Реал Бетіс

Джерело - sport.ua.

Бетіс може під час січневого трансферного вікна підписати Давида Де Хеа.

Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Голкіпер Бетіса Руй Сілва незадоволений тим, що в нинішньому сезоні йому доводиться ділити ігровий час із Клаудіо Браво, і може вимагати трансфер у січні. Якщо це станеться, пріоритетною кандидатурою для Бетіса на заміну 29-річному португальцю буде саме Де Хеа.

33-річний іспанець залишається вільним агентом із липня поточного року, коли закінчився його контракт із Манчестер Юнайтед.

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