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Тренер Жирони: У Довбика є мовний бар'єр, але з Циганковим він розуміє все

Сьогодні 16:42 352 0
Тренер Жирони: У Довбика є мовний бар'єр, але з Циганковим він розуміє все
Фото: Getty Images
#Жирона, #Артем Довбик, #Мічел Санчес

Джерело - Diari de Girona.

Нападник Жирони Артем Довбик добре адаптувався в команді.

Про це розповів головний тренер клубу Мічел Санчес.

"Його адаптація відбувається дуже швидко. Вся команда дуже хороша. Останні хвилини у виконанні Порту та Стуані в останньому матчі були фантастичними. Тому я ціную кожного. Усі вони є головними героями. Вони всі нам потрібні.

  Довбик - у команді тижня Ла-Ліги

У Довбика є мовний бар’єр, але з Віктором він розуміє все, що ми йому говоримо. Оскільки робоча атмосфера дуже хороша, він стовідсотково інтегрований. Його цифри дуже хороші. Ми зробили на нього ставку, тому що знали, що він відмінний гравець", - сказав Мічел.

Нагадаємо, Довбик потрапив у сферу інтересів Атлетіко.

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