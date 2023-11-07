Довбик - у команді тижня Ла-Ліги

Стала відома команда тижня у Ла-Лізі

Портал Sofascore опублікував команду тижня в Ла-Лізі, в яку був включений український форвард Жирони Артем Довбик.

Команда тижня: Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Даніель Карвахаль (Реал), Рональд Араухо (Барселона) Карл Старфельт (Сельта), Хуан Міранда (Бетіс), Оян Сансет (Атлетік), Іньякі Вільямс (Атлетік), Іско (Бетіс), Анте Будимир (Осасуна), Артем Довбик (Жирона), Жерар Морено (Вільярреал).

У матчі з Осасуною (4:2) Довбик забив гол і віддав дві результативні передачі.

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