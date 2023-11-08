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Реал з Луніним розгромив Брагу, Арсенал із Зінченком переграв Севілью: результати 4 туру Ліги чемпіонів

Результати матчів Ліги чемпіонів
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Реал з Луніним розгромив Брагу, Арсенал із Зінченком переграв Севілью: результати 4 туру Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 4 туру Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів
Груповий раунд
4 тур, 7 листопада
Група А

Баварія - Галатасарай 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 80 Кейн, 2:0 - 86 Кейн, 2:1 - 90+3 Бакамбу

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 (2:2)

Голи: 0:1 - 3 Гейлунд, 0:2 - 28 Гейлунд, 1:2 - 45 Ельюнуссі, 2:2 - 45+9 Гонсалвеш (пен), 2:3 - 69 Фернандеш (пен)., 3:3 - 83 Лерагер, 4:3 - 87 Барджі

Група В

Арсенал - Севілья 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Троссард, 2:0 - 64 Сака

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко вийшов на 46-й хвилині гри.

ПСВ - Ланс 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 де Йонг

Група C

Наполі - Уніон Берлін 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Політано, 1:1 - 52 Фофана

Реал Мадрид - Брага 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Діас, 2:0 - 58 Вінісіус, 3:0 - 61 Родріго

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вийшов у стартовому складі та на 6-й хвилині гри відбив пенальті.

Група D

Реал Сосьєдад - Бенфіка 3:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 6 Меріно, 2:0 - 11 Оярсабаль, 3:0 - 21 Барренечеа, 3:1 - 49 Рафа Сілва

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч.

Зальцбург - Інтер 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 86 Мартінес

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