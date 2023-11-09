Маккабі Хайфа відсторонив гравця за пост його дружини з закликом до «миру»

У 30-річного півахисника вже є пропозиції з Туреччини та ОАЕ

Джерело - Marca.

Маккабі Хайфа відсторонив ізраїльського півзахисника арабського походження Діа Сабу.

Про це повідомляє Marca

Причиною відсторонення став пост дружини Саби в інстаграмі, в якому вона закликала палестинців та ізраїльтян до "миру". Це не сподобалося вболівальникам команди.

Найімовірніше, Сабі доведеться покинути Ізраїль, адже тепер жоден клуб у країні не захоче мати з ним справу.

У 30-річного півахисника вже є пропозиції з Туреччини та ОАЕ, де він грав раніше.

Раніше УЄФА підтвердила перенесення матчу Маккабі Тель-Авів - Зоря.

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