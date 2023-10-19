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УЄФА підтвердила перенесення матчу Маккабі Тель-Авів - Зоря

УЄФА перенесла матчі за участю ізраїльських команд
Сьогодні 16:16 150 0
УЄФА підтвердила перенесення матчу Маккабі Тель-Авів - Зоря
#УЄФА

Джерело - УЄФА.

Жодні матчі під егідою УЄФА не будуть проводитися в Ізраїлі до подальшого повідомлення.

Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.

Ізраїльська футбольна асоціація та її клуби Маккабі Хайфа і Маккабі Тель-Авів отримали прохання запропонувати альтернативні місця/стадіони (які мають відповідати всім чинним правилам УЄФА) за межами території Ізраїлю для проведення їхніх домашніх матчів до тих пір, поки це рішення залишається в силі.

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Також УЄФА перенесла матчі за участю ізраїльських команд.

Гра третього туру групового етапу Ліги конференцій Маккабі Тель-Авів - Зоря перенесена з 26 жовтня на 25 листопада.

Зустріч третього туру групового етапу Ліги Європи Вільярреал - Маккабі Хайфа перенесена з 26 жовтня на 6 грудня.

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