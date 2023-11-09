Араухо уникнув пошкодження в матчі з Шахтарем

Джерело - Marca.
Майже весь другий тайм матчу проти Шахтаря захисник Барселони Рональд Араухо відіграв з болем в області привідного м’яза лівої ноги.
Про це повідомляє Marca.
Уругвайцю вдалося уникнути серйозного пошкодження – вчорашнє обстеження показало, що в Араухо лише накопичилася м’язова втома.
Тренерський штаб Барселони розраховує на участь захисника в матчі проти Алавеса, який відбудеться в неділю, 12 листопада.
Нагадаємо, Барселона може відкликати Лангле з оренди в Астон Віллі.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!