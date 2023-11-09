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Араухо уникнув пошкодження в матчі з Шахтарем

Тренерський штаб Барселони розраховує на участь захисника в матчі проти Алавеса
Сьогодні 13:54 191 0
Араухо уникнув пошкодження в матчі з Шахтарем
#Барселона, #Рональд Араухо

Джерело - Marca.

Майже весь другий тайм матчу проти Шахтаря захисник Барселони Рональд Араухо відіграв з болем в області привідного м’яза лівої ноги.

Про це повідомляє Marca.

Уругвайцю вдалося уникнути серйозного пошкодження – вчорашнє обстеження показало, що в Араухо лише накопичилася м’язова втома.

Тренерський штаб Барселони розраховує на участь захисника в матчі проти Алавеса, який відбудеться в неділю, 12 листопада.

Нагадаємо, Барселона може відкликати Лангле з оренди в Астон Віллі.

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