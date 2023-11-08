Барселона може відкликати Лангле з оренди в Астон Віллі

Влітку гравцем цікавилися Бетіс та Севілья

Джерело - Diario Sport.

Барселона розглядає можливість повернення Клемана Лангле з Астон Вілли.

Про це повідомляє Diario Sport.

Каталонці розраховували, що в оренді француз зможе підвищити свою трансферну вартість для подальшого продажу, але наразі він майже не грає.

Англійський клуб запевняє, що розраховує на захисника, але якщо ситуація не покращиться, то Барселона може відкликати його та віддати в оренду в одну з команд Ла-Ліги, якщо це не порушуватиме регламент.

Влітку гравцем цікавилися Бетіс та Севілья, але тоді чинний чемпіон Іспанії не погодився на запропоновані фінансові умови. Тепер ситуація може змінитися.

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