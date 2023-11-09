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Сидорчук: Динамо намагається притримати своїх гравців

Сидорчук розповів чим відрізняється Динамо та Вестерло
Сьогодні 12:22 219 0
Сидорчук: Динамо намагається притримати своїх гравців
#Вестерло, #Динамо Київ, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Динамо намагається притримати своїх гравців, щоб отримати кращу пропозицію.

Про це розповів півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук.

"Треба розуміти, що тут, як я сказав, трохи різні напрями. Для себе я зрозумів, що для Вестерло буде зараз дуже важливо потрапити в єврокубки, і все таке інше. Для Динамо – потрапляння тільки в Лігу чемпіонів. Це як добра новина, ціль, скажімо так.

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З приводу розвитку футболістів. Якщо в Динамо намагаються притримати трохи своїх футболістів і отримати для них кращу пропозицію, то Вестерло – не те, щоб одразу, але вони не будуть так довго тримати, тому що на це місце прийде ще один футболіст. Напевно, ринок трохи по-іншому працює, і, як я сказав, трохи інші напрями розвитку, тому порівнювати – не дуже коректно", – сказав Сидорчук.

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