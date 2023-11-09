Лунін претендує на найкращий сейв дня у Лізі чемпіонів

Українець відбив пенальті в матчі з Брагою

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін претендує на найкращий сейв середи у 4-му турі групового турніру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба ЛЧ.

Він увійшов у список завдяки відбитому пенальті у матчі з Брагою (3:0).

Інші кандидати – Александер Шлагер (Зальцбург), Фередерік Реннов (Уніон Берлін) та Каміль Грабара (Копенгаген).

Penalty heroics, fingertip saves & fast reactions ⚡️



Best save on Wednesday?#UCLsaves || @TurkishAirlines pic.twitter.com/SRL4H1OP7D — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2023

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