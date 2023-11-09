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Лунін претендує на найкращий сейв дня у Лізі чемпіонів

Українець відбив пенальті в матчі з Брагою
Сьогодні 11:52 156 0
Лунін претендує на найкращий сейв дня у Лізі чемпіонів
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Брага, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Андрій Лунін претендує на найкращий сейв середи у 4-му турі групового турніру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба ЛЧ.

Він увійшов у список завдяки відбитому пенальті у матчі з Брагою (3:0).

Інші кандидати – Александер Шлагер (Зальцбург), Фередерік Реннов (Уніон Берлін) та Каміль Грабара (Копенгаген).

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