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Луческу спростував інформацію про переговори з Динамо Бухарест

Луческу поки не розмовляв про своє майбутнє
Сьогодні 20:38 156 0
Луческу спростував інформацію про переговори з Динамо Бухарест
#Мірча Луческу

Джерело - sport.ua.

Екстренер Динамо Мірча Луческу спростував інформацію про свої переговори із Динамо Бухарест.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Я ні з ким у Румунії не розмовляв. На цей час не може бути й мови про те, щоб я зв'язався з будь-яким клубом у цій країні", – сказав Луческу.

Раніше президент румунського клубу Андрій Ніколеску повідомив, що перебуває “на ранніх стадіях” переговорів із 78-річним фахівцем.

Зазначимо, що Мірча Луческу провів у Динамо Бухарест 14 років як гравець, і п'ять років на посаді головного тренера, з 1963 до 1977 і з 1985 до 1990 року відповідно.

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