Аякс прийме Брайтон, Тулуза - Ліверпуль: розклад матчів 4-го туру Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
9 листопада в Європі відбудуться матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи-2023/24:
- 19:45. Аякс - Брайтон
- 19:45. Карабах - Баєр Леверкузен
- 19:45. Тулуза - Ліверпуль
- 19:45. Ренн - Панатінаїкос
- 19:45. Славія Прага - Рома
- 19:45. Серветт - Шериф
- 19:45. ЛАСК - Рояль Уніон СЖ
- 19:45. Маккабі Хайфа - Вільярреал
- 22:00. Бетіс - Аріс
- 22:00. Фрайбург - Бачка-Топола
- 22:00. Геккен - Мольде
- 22:00. АЕК - Марсель
- 22:00. Вест Гем - Олімпіакос
- 22:00. Спортінг - Ракув
- 22:00. Рейнджерс - Спарта Прага
- 22:00. Аталанта - Штурм Грац
Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.
Також цього дня відбудуться матчі 4-го туру Ліги конференцій.