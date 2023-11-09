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Аякс прийме Брайтон, Тулуза - Ліверпуль: розклад матчів 4-го туру Ліги Європи

Сьогодні 00:39 97 0
Аякс прийме Брайтон, Тулуза - Ліверпуль: розклад матчів 4-го туру Ліги Європи
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

9 листопада в Європі відбудуться матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи-2023/24:

  • 19:45. Аякс - Брайтон 
  • 19:45. Карабах - Баєр Леверкузен
  • 19:45. Тулуза - Ліверпуль 
  • 19:45. Ренн - Панатінаїкос 
  • 19:45. Славія Прага - Рома 
  • 19:45. Серветт - Шериф 
  • 19:45. ЛАСК - Рояль Уніон СЖ
  • 19:45. Маккабі Хайфа - Вільярреал
  • 22:00. Бетіс - Аріс
  • 22:00. Фрайбург - Бачка-Топола
  • 22:00. Геккен - Мольде 
  • 22:00. АЕК - Марсель
  • 22:00. Вест Гем - Олімпіакос 
  • 22:00. Спортінг - Ракув 
  • 22:00. Рейнджерс - Спарта Прага
  • 22:00. Аталанта - Штурм Грац

Нагадаємо, українські клуби не змогли пробитися до групового турніру.

Також цього дня відбудуться матчі 4-го туру Ліги конференцій.

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